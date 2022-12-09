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09 Aralık 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 14:00:00

Almanya'da Federal Meclis için daha fazla güvenlik çağrısı yapıldı

Kaynak: AA

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Almanya'da darbe planları yapmakla suçlanan kişilerin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile bağlantısının ortaya çıkmasının ardından, Federal Meclisin (Bundestag) daha fazla korunması yönündeki çağrılar giderek artıyor.

Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (Almanya Yazı İşleri Ağı) konuşan Yeşiller Partisi Milletvekili Konstantin von Notz, Federal Meclisin güvenlik konseptinin, "erişim ayrıcalıklarına sahip anayasa düşmanlarının" parlamentoya seçilebilmesi için oluşturulmadığını belirterek "Demokrat milletvekillerinin günlük yaşamını sabote etmeden Federal Meclis için koruma düzenini artırmalıyız." dedi.

Sosyal Demokrat Partili Sebastian Hartmann, Funke medyaya yaptığı açıklamada, "Federal Meclisi basmak isteyen eski bir AfD milletvekilinin tutuklanmasının ardından parlamentodaki mevcut temasları acilen gözden geçirilmelidir." ifadesini kullandı.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt da Funke medyaya, "Federal Meclis için hangi güvenlik önlemlerini uyarlamamız gerektiğini dikkatle inceleyeceğiz ve konuyu tüm karar organlarında ele alacağız." açıklamasında bulundu.

Darbe planı yapanların, aşırı sağcı AfD ile bağlantısı vurgusu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün yaptığı açıklamada, darbe planı yapanların aşırı sağcı AfD ile bağlantısına işaret etmişti.

Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de aşırı sağcı AfD partisinin cezalandırılmasını talep etmişti. AfD'yi açıkça anayasa karşıtı bir parti olarak nitelendiren Klingbeil, "AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil Anayasayı Koruma Dairesinin izleme listesinde yer almalı." demişti.

Etiketler : afd almanya darbe olaf scholz
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