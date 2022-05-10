Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle önümüzdeki kış aylarında akaryakıt sorunu çekeceği öngörülen Almanya'da Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff, doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle emeklilere kış aylarını Türkiye'de geçirmelerini tavsiye etti.

Almanya'da Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff, ülkedeki emeklilere yeni bir öneride bulundu.

Linnhoff, "Önümüzdeki kış gazdan tasarruf etmek için Alman emekliler tüm soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli" ifadelerini kullandı.

Bild'in haberinde, Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, devletin kış aylarında emekli vatandaşların Mallorca, Tunus veya Türkiye'ye gitmeleri için 500'er Euro yardımda bulunarak sübvanse etmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin kış aylarında doğalgaz sorunu çekmesi öngörülüyor.

Alman basınındaki haberlerde ise Türkiye'deki turizmcilerin de kış aylarında gelecek turistlerin turizme büyük faydası olacağını söylediği aktarıldı.

Haberde SPD'li siyasetçi Ralf Stegner'in "Bu, tipik bir çılgın fikir ve kesinlikle enerji politikası zorluklarımızı çözmemize katkıda bulunmaz" dediği vurgulandı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart ise, çok sayıda insanın ülkeyi terk etmesi durumunda satın almanın azalacağı ve ekonominin olumsuz etkileneceğinin altını çizdi.

CDU'li siyasetçi Jana Schimke ise söz konusu önerinin en az 10 milyar Euro ek borçlanma getireceği uyarısında bulunurken, "Sonunda neyin kurtarılacağı ölçülebilir değil" diye konuştu.