Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı: 31 yaralı
Kaynak: AA
Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg beldesindeki bir eğlence parkında iki eğlence treninin çarpışması sonucu biri ağır 31 kişi yaralandı.
Almanya'da Bavyera Kızılhaç Teşkilatının açıklamasına göre, Legoland eğlence parkında iki tren çarpıştı.
Kazada yaralanan 31 kişiden 15'i hastanelere kaldırıldı.
İstasyon alanında meydana gelen kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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