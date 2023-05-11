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11 Mayıs 2023 Perşembe 22:17:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 22:17:00

Almanya'da bir dairede patlama: 12 yaralı

Kaynak: TRT Haber

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Ratingen kentinde bir konutta patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekiplerinden 12 kişi yaralandı.

Almanya'nın Ratingen kentinde bir apartmandan yardım ihbarı yapılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler ihbarın geldiği daireye girdikleri sırada patlama oldu.

10 itfaiye ve 2 polis memuru yaralandı.

Alman basınına göre patlamanın meydana geldiği dairede bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Etiketler : almanya Ratingen patlama
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