Almanya'da bir dairede patlama: 12 yaralı
Kaynak: TRT Haber
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Ratingen kentinde bir konutta patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekiplerinden 12 kişi yaralandı.
Almanya'nın Ratingen kentinde bir apartmandan yardım ihbarı yapılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler ihbarın geldiği daireye girdikleri sırada patlama oldu.
10 itfaiye ve 2 polis memuru yaralandı.
Alman basınına göre patlamanın meydana geldiği dairede bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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