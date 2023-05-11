Almanya'da bir dairede patlama: 12 yaralı

Almanya'nın Ratingen kentinde bir apartmandan yardım ihbarı yapılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler ihbarın geldiği daireye girdikleri sırada patlama oldu.

10 itfaiye ve 2 polis memuru yaralandı.

Alman basınına göre patlamanın meydana geldiği dairede bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.