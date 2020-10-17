  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçici ateşkes
Fransa'da işçi sendikaları ve göçmenler Macron hükümetini protesto etti
İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü
Lübnan'da göstericiler 17 Ekim protestolarının birinci yılında yine sokaklarda
Gaziantep'te 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin temeli atıldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
Almanya'da Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi
MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki:
TFF Başkanı Özdemir: Kulüpler seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istiyor
TPAO: Rezerv miktarı, eklenen 85 milyar metreküple toplam 405 milyar metreküp olarak saptanmıştır
Bakan Kurum'dan 'Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz' mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü
Şırnaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani için 'azil' çağrısı
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter
Başkan Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı
Dünya Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kaldı
Bakan Albayrak'tan flaş doğalgaz açıklaması: Nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
17 Ekim 2020 Cumartesi 20:25:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 20:25:00

Almanya'da Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Alexander Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, Unter den Linden Caddesi üzerinden şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın önüne kadar yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez.", "Ermenistan terörizmini durdurun." şeklinde sloganlar atan göstericiler, taşıdıkları dövizlerdeki yazılarla da Ermenistan’ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştirdi.

Gösteride, Azerbaycan, Türk ve Alman bayrakları ile üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır" ve "Ermenistan BM kararlarına uy" yazan pankartlar taşındı.

Brandenburg Kapısı önündeki 18 Mart Meydanı’nda kurulan sahnede konuşma yapan Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Yaşar Musayev, Ermenistan’ın sivil halkı vurmasının terörizm olduğunu ifade ederek, bu saldırıları kınadı.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlıların tek yürek olduğunu ifade eden Musayev, Avrupa ülkelerinin Ermenistan saldırılarına sessiz kalmasını eleştirdi.

Musayev, Avrupa’nın, özellikle Alman medyasının tarafsız olmadığını savundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER