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Almanya'da aşırı sağcı parti AfD uyarısı
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02 Temmuz 2023 Pazar 20:07:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 20:07:00

Almanya'da aşırı sağcı parti AfD uyarısı

Kaynak: AA

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Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) Başkanı Thomas Krüger, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) artan oy oranı konusunda uyarıda bulundu.

Krüger, "RedaktionsNetzwerk Deutschland" adlı internet portalına verdiği demeçte, AfD'nin aldığı oyların küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, "Bunun hala bir protesto olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyorum. Verilen oylar, protesto oyu olarak algılanmamalı. Bu, olayı önemsizleştirmekle eş değer olacaktır." görüşünü paylaştı.

"Seçmenler, bu partiyi istiyor. Durumun ciddiyeti burada yatıyor." ifadesini kullanan Krüger, toplumun bazı kesimlerinde kabul edilemez ve demokratik ilkelerle bağdaşmayan bazı pozisyonların artık kalıcı hale geldiğine dikkati çekti.

Krüger, toplumdaki sağduyunun güçlendirilmesi ve daha fazla kararlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İşleri oluruna bırakmamalı ve radikalleşmeyi kabul etmemeliyiz." uyarısında bulundu.

Ülkedeki birçok uzman da AfD'nin artan oy oranı nedeniyle iktidardaki koalisyon hükümetiyle ana muhalefete yeni siyaset tarzı geliştirmeleri çağrısında bulunuyor.

Birçok anket, AfD'nin oy oranının Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) önüne geçtiğini gösteriyor.

Etiketler : Federal Siyasi Eğitim Merkezi Almanya aşırı sağcı popülist Thomas Krüger
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