Almanya'da apartmanın üstüne uçak düştü: 3 ölü
Almanya'nın Wesel kentinde bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Polis uçakta bulunan 2 kişiyle çatı katında oturan bir bina sakininin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis ayrıca Ultralight TL-96 tipi tek motorlu uçağın neden düştüğü konusunda henüz net bir bilgi olmadığı, kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu aktardı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Marl kentinden kalkan uçağın Wesel'deki havalimanına indiği, Wesel'den tekrar hareketinin ardından havalimanına 2,5 kilometre mesafedeki bir apartmanın çatısına düştüğü ifade edildi.
Uçak yakıtının etrafa yayılması nedeniyle çatı katında büyük bir yangın çıktığı ancak itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının kısa sürede söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Alman medyası yaşamını yitiren apartman sakininin 2 yaşındaki çocuğunun kazadan kurtulduğunu yazdı.
- Tunus'ta yeni hükümet kurulması için görevlendirme yapıldı
- Almanya'da apartmanın üstüne uçak düştü: 3 ölü
- Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor
- Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek
- Yemen'de sel 13 can aldı
- Klinik deneyler başarılı oldu, şirketin hisseleri yüzde 540 arttı