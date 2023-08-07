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07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:48:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:48:00

Almanya'da acil servisler için ücret alınması önerisinde bulunuldu

Kaynak: AA

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Almanya Çocuk Doktorları Meslek Birliği Başkanı Thomas Fischbach, çocuklarını önemli olmayan durumlarda acil servise götüren velilerden katkı payı alınmasını önerdi

Fischbach, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, acil servislerin gerçek acil durumlara odaklanması gerektiğini belirtti.

Kıt olan kaynakların acil müdahale gerektirmeyen vakalar için sürekli kullanıldığını ifade eden Fischbach, hafta içinde vakit bulamayan ve hafta sonunda gereksiz yere çocuklarını acil servise götüren ebeveynleri eleştirdi.

Bu durumlarda velilerden katkı payı alınmasının mantıklı olacağını savunan Fischbach, gerçek acil durumlarda bu katkı payının geri ödenebileceğini kaydetti.

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass ise yaptığı yazılı açıklamayla öneriye tepki göstererek, acil servislerinin kullanılmasının önünde finansal engeller getiren yeni önerilere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

Gass, bunun yerine gerçek acil durumlar ile hafif hastalıkları ayırt etmek için işleyen bir hasta danışmanlığına ve yönlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kira Anna Nübel de Berlin'deki basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Nübel, kamuoyunda yapılan bu tür açıklamaları bakanlık olarak genellikle yorumlamadıklarını ancak "hükümet komisyonunun" acil bakım reformu konusunda bir tasarı hazırlandığını, burada böyle bir ücretin ödenmesinin yer almadığını kaydetti.

Uzmanlardan oluşan "hükümet komisyonu" şubatta sunduğu tasarıda telefonda ilk tıbbi değerlendirmeyi yapacak ve acil servisleri rahatlatmayı sağlayacak yönlendirme merkezlerinin oluşturulması önerisini getirmişti.

Etiketler : almanya almanya acil servis acil servis
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