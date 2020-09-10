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10 Eylül 2020 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 18:09:00

Almanya'da acil durumlar için tasarlanan uyarı sinyallerinde ciddi aksamalar oldu

Kaynak: AA

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Almanya'da 1990'dan beri ilk defa ülke çapında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesine karşı denenen uyarı sinyalleri ve cep telefonu uyarılarında önemli arızalar yaşandığı bildirildi.

Almanya’da, ülke çapında aynı anda çalması gereken sirenlerin bir kısmının çalmaması ve mobil telefonların bazılarına uyarının geç gitmesi, ülkedeki televizyon ve radyo kanallarındaki komedi programlarına konu oldu.

Bonn'daki Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), yaşanan arızaları doğrularken, modüler uyarı sistemininde acil iletilmesi gereken uyarı mesajlarının geç teslim edildiğini açıkladı. Bazı kullanıcılarda gecikmelerin 20 dakikayı bulduğu belirtildi.

Daire arızanın nedeninin eşzamanlı olarak gelen çok sayıda uyarının sistemdeki arızayı tetiklediğini, sistemin yeniden geliştirilmesi için çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

BBK ülkede insanların acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uygulama kapsamında ülke çapında saat 11.00’de siren çalması ve hazırlanan mobil uygulama ile kullanıcılarına afetlerle ilgili uyarı mesajı göndermesi öngörülmüştü.

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