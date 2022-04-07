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07 Nisan 2022 Perşembe 00:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 00:00:00

Almanya yeşil enerjiye geçişi hızlandırmayı hedefliyor

Kaynak: AA

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Almanya enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmaya yönelik yenilenebilir enerjinin genişlemesini hızlandırmak için yasa paketi duyurdu.

Almanya Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 600 sayfalık "Paskalya Yasası" ülkenin elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını, 2030'e kadar yüzde 80'e çıkarmayı amaçlıyor.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi ülkede şu anda elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Alman hükümeti daha önce elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını 2030'e kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyordu.

Söz konusu yasada , yenilenebilir enerji kullanımının kamu güvenliği yararına olduğuna vurgu yapılarak, açık rüzgar deniz gücünün genişletilmesi için iddialı hedefler bulunuyor.

Yenilenebilir enerji alanında yatırım vurgusu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında Kasım 2021'de yapılan protokolde, iklim kriziyle mücadele "insanlık görevi" olarak nitelendirilerek, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve bu bağlamda yatırım yapılması gerekliliğine işaret edilmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşının Alman hükümetinin yenilenebilir enerjinin genişletilmesi planının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

"Bir yandan iklim krizi doruk noktasına çıkıyor öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, fosil yakıtları kademeli olarak terk etmenin ve yenilenebilir kaynakların genişlemesini teşvik etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

"Almanya Rusya'dan ham petrol ve kömür ithalatını bu yıl sonlandıracak"

Söz konusu yeni yasa paketinin yenilenebilir enerjide önemli bir genişlemeye yol açacağına işaret eden Habeck, Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatındaki düşüşün neden olduğu boşluğu doldurmak için daha fazla yerli kömür kullanmasının "Almanya'nın Sera Gazı Emisyonları ve Enerji Dönüşüm Hedeflerini" etkileyeceğini de söyledi.

Robert Habeck, Almanya'nın Rusya'dan ham petrol ve kömür ithalatını bu yıl sonlandıracağını ve 2024 ortalarına kadar ülkesinin Rus gazından neredeyse bağımsız olabileceğini sözlerine ekledi.

Bu yıl içinde başka yasa değişiklikleri de amaçlanıyor

Uzmanlar, yenilenebilir enerjiye yönelik söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesini beklerken, özellikle binalarda enerji verimliliği ve ulaştırma sektöründe sera gazı azaltımına ilişkin bu yıl içinde başka yasa değişiklikleri de bekliyor.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından (2014) bu yana Almanya, Rusya'dan 170 milyar avrodan fazla enerji ithalatı yaptı.

Etiketler : Almanya rusya Yenilenebilir Enerji
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