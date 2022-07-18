Almanya ve Fransa'ya ağır suçlama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti etmesini talep ettiğini söyledi. Lavrov, böyle bir anlaşmanın daha önce imzalandığını Berlin ve Paris tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Lavrov, Izvestia gazetesi için kaleme aldığı bir makalede, "Alman Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya toprak bütünlüğü ve egemenlik garantisi veren bir anlaşmayı imzalamaya zorlama konusundaki tüm girişimleri boşunadır. Berlin ve Paris tarafından öldürülen böyle bir anlaşma -Minsk anlaşmaları- zaten vardı. Anlaşmaya uymayan Kiev'i koruyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Rusya, Almanya ve Fransa, Ukrayna ile Donbass arasındaki düşmanlıklara son vermek için tasarlanan 2015 Minsk anlaşmalarına aracılık etti. Ancak Lavrov'a göre, Berlin ve Paris, Kiev'in anlaşmaya uymasını sağlayamadı.

"MİNSK KARARLARI YERİNE GETİRİLMEDİ"

Rus Dışişleri Bakanı, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Minsk anlaşmalarının Kiev için hiçbir şey ifade etmediğini kabul ettiğini ve Ukrayna'nın bunları yalnızca zaman kazanmak için kullandığını ileri sürdü.

Lavrov, "Proşenko, Haziran ayında yaptığı açıklamada, Minsk Anlaşmaları misyonunun (zaman kazanma) başarıya ulaştığını zaten söyledi." dedi.

Lavrov, Aralık 2019'da Paris'te düzenlenen Normandiya formatındaki zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski'nin Minsk anlaşmalarını yerine getirme şansı bulduğuna da değindi.

"Rusya, Almanya ve Fransa liderleriyle müzakerelerin ardından Zelenski, Donbass'ın özel statüsünü çevreleyen sorunları çözme sözü verdi. Elbette hiçbir şey yapmadı ve Berlin ile Paris onu bir kez daha korudu."

Minsk anlaşmaları, Donbass'taki düşmanlıkları dizginlemek ve savaşan tarafları uzlaştırmak için tasarlanmış bir dizi önlem içeriyordu. İlk adımlar ateşkes ve AGİT tarafından izlenen ağır silahların cephe hattından çekilmesiydi

Kiev'in daha sonra isyancılara genel bir af ve Donetsk ve Lugansk bölgeleri için geniş özerklik vermesi gerekiyordu. Ukrayna birliklerinin, Kiev onlara temsil hakkı verdikten sonra isyancıların elindeki bölgelerin kontrolünü ele geçirmesi ve aksi takdirde onları Ukrayna'nın bir parçası olarak yeniden birleştirmesi gerekiyordu.

Poroşenko hükümeti, ayrılıkçı cumhuriyetler ile Rusya arasındaki sınırı tamamen güvence altına almadıkça devam edemeyeceğini iddia ederek, anlaşmanın bu kısımlarını uygulamayı reddetti.