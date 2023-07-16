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16 Temmuz 2023 Pazar 16:36:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 16:36:00

Almanya: Ukrayna kaybederse tüm Avrupa kaybetmiş olacak

Kaynak: AA

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Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda tüm Avrupa'nın kaybedeceği uyarısında bulunarak, "Çünkü Avrupa'nın barış düzeni bu savaşta saldırı altındadır. Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve bunu birlikte başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gelecek dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini söyledi.

Baerbock, Bild ve Welt gazetelerine yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini belirterek, "Keşke müzakere edebilseydik. Ancak şu anda önemli olan ne dilediğiniz değil, gerçeklerle yüzleşmektir. Savaştan önce müzakere masası için girişimde bulunuldu. Ancak buna verilen yanıt 100 bin Rus askerinin Ukrayna'ya girmesi oldu." dedi.

Putin'in yakın gelecekte düşeceğini hayal edip edemediği sorusuna Baerbock, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir fikrim yok. Durum tam olarak bu. Bu savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Rusya'da ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü karşımızda bizim gibi demokrasi ile yönetilen bir ülke yok."

Baerbock, Ukrayna'nın barış ortamına tekrar kavuşabilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu ancak Rusya'nın bu acımasız saldırganlığı ve savaşı durdurulursa, Rus askerleri Ukrayna'yı terk ederse mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ukrayna-Rusya savaşı almanya Putin
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