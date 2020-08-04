  • BIST
    1087.16
  • Dolar
    6,9038
  • Euro
    8,1717
  • Altın
    444,4820
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması Egeli turizmcileri sevindirdi
Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu
Türkiye'den Kıbrıs'a ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi
Trump: Seçime kadar Afganistan'daki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek
Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Lübnan'da büyük bir patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Eski HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke
Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 4 il için kaldırdı
Fenerbahçe'den TFF'ye harcama limiti tepkisi
Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan halı saha açıklaması
IMF: Dış pozisyonlara ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor
Libya'daki Tebu kabileleri Murzuk katliamının sorumlusu Hafter'in yargılanmasını istiyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 159 bini geçti
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı
Menderes yangınından geriye kalanlar yürekleri yaktı
Malezya tasarruf amacıyla kişi başı su tüketimini azaltmayı hedefliyor
Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
Özel statüsünün kaldırılmasının birinci yılında Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Kovid-19 aşı ve ilaç projelerinde büyük aşama kaydedildi
Uluslararası İzmir Film Festivali, 22-26 Eylül'de gerçekleştirilecek
Ayasofya için yoğun ilgi devam ediyor
NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni
04 Ağustos 2020 Salı 18:31:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 19:08:00

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 4 il için kaldırdı

ABONE OL

Almanya, Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

Almanya, böylelikle Türkiye’deki bu bölgelere gidecek tatilcilere yeşil ışık yaktı.

Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı.

Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

Türkiye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yoğun çaba sarf etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen ay başkent Berlin’de mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER