Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de AB zirvesine katılması öncesi açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini belirten Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" dedi.

Türkiye'nin sığınmacı politikasızındaki başarısına vurgu yapan Merkel, "Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etmesi takdiri hak ediyor" diye konuştu.

Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapan Merkel, "Türkiye NATO üyesi bir müttefik olmanın yanı sıra stratejik öneme sahip" dedi.