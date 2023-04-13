Almanya Savunma Bakanı Macron'un açıklamalarını eleştirdi

Alman yayın kuruluşu ZDF'ye açıklamada bulunan Savunma Bakanı Boris Pistorius, Macron'un açıklamalarının aksine uluslararası güvenlik konularında Avrupalı müttefikler ile ABD arasında daha yakın iş birliği çağrısında bulundu

Pistorius, birliğe zarar verebilecek açıklamalara karşı uyararak "Bu açıklamaları talihsiz buldum ancak Elysee Sarayı'nın da kendisini bir ölçüde düzelttiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), dış politikada sesini duyurabilmesi gerektiğini vurgulayan Pistorius, "Ama aynı zamanda müttefikimiz ABD ile koordinasyon içerisinde kendi pozisyonumuzu bulabilmeliyiz. Şu anda çeşitli pozisyonlara ya da çeşitli pozisyonlar arasında ayrıştırıcı engeller koyulmasına izin vermenin bize hiçbir faydası yoktur. Nihayetinde bu sadece Çin'in dış politikasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin, AB'nin "stratejik özerkliğine" uygun hareket etmesi ve AB'yi, Tayvan konusunda ABD ile Çin arasında herhangi bir çatışmanın içine çekmekten kaçınması gerektiğini söylemişti.