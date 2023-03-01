Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Kaynak: AA
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığını söyledi.
Pistorius, milletvekillerine, "Bir saldırı karşısında savunulabilir silahlı kuvvetlerimiz yok" dedi.
Pistorius, konuşmasında ülkesinin NATO ittifakındaki yükümlülüklerini hatırlatarak, "İttifak yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz, tekrar tekrar yerine getirmeliyiz. Geçmişte bunu yapmadık" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Pistorius, zaman kaybetmeden Alman ordusunun ihtiyacı olan silah ve teçhizatların satın alınması gerektiğini de kaydetti.
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