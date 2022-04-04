Putin'i kızdıracak hamle!

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04 Nisan 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 12:32:00

Almanya Savunma Bakanı: AB, Rus gazını yasaklamayı değerlendirmeli

Kaynak: BBC Türkçe

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak ilk hamle Almanya'dan geldi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan doğalgaz ihracatını yasaklamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bakanın açıklamaları Ukrayna'nın Bucha kentinden gelen ve sivillerin öldürüldüğünü gösteren görüntülerin ardından Rusya'ya tepkinin artması sonrası geldi.

Alman devlet medyası ARD'ye konuşan Bakan Lambrecht "Buna bir yanıt verilmeli, bu suçlar cezasız kalamaz" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Putin ve destekçilerinin eylemlerinin sonuçlarına katlanacaklarını belirtti.

Avrupa'nın doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor. Rus gazi özellikle Alman endüstrisi için büyük önem taşıyor.

KREMLİN'DEN RUBLE ADIMI

Doğalgazı ruble ile satma kararının ardından Kremlin'den yeni bir açıklama gelmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu modelin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söylemişti.

Dün ülke basınına konuşan Peskov, Dolar ve euroya olan güvenin erozyona uğradığını iddia etmiş ve 'Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek' demişti.

Rusya için tam bir izolasyonun imkan dahilinde olmadığının altını çizen Peskov, bunun modern dünyada teknolojik açıdan imkansız olduğunu belirtmişti.

Etiketler : Ukrayna rusya almanya
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