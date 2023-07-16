VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya: Savaş çıkaran hiç kimse cezasız kalmamalı
İran'da kum fırtınasında 4 günde 1047 kişi hastaneye kaldırıldı
"Önümüzdeki dönemde olumlu adımları hep beraber göreceğiz"
81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ilahiyat fakültesi için ikinci kez DGS'ye girdi
Göç İdaresi Başkanlığı, göçmen sayısına ilişin bilgi verdi
Sanatçılar, 15 Temmuz şehit ve gazilerini unutmadı: Bu bayrağa hepimiz borçluyuz
16 Temmuz 2023 Pazar 23:07:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 23:07:00

Almanya: Savaş çıkaran hiç kimse cezasız kalmamalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 21. yüzyılda savaş çıkaran hiç kimsenin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 21. yüzyılda savaş çıkaran hiç kimsenin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma statüsünün 25. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Baerbock, 21. yüzyılda savaş çıkaran hiç kimsenin cezasız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Baerbock, dünya toplumunun temeli olan uluslararası hukukun, UCM ile yeni bir yapı daha kazanmış olduğuna işaret ederek, "Nihayet devletler, uluslararası toplumu bir bütün olarak etkileyen en ciddi suçların cezasız kalmaması gerektiğini kabul etti." dedi.

Faillerin gözünde "UCM'nin zaten keskin bir kılıç" olduğunu vurgulayan Baerbock, "Mağdurların gözünde ise UCM çektikleri acıların cezasız kalmayacağına dair bir umuttur." ifadesini kullandı.

Bakan Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa atıfta bulunarak, "Kovuşturmadaki boşluk canımızı yakıyor. Saldırı, sahip olduğumuz en değerli varlık olan barışa karşı işlenen bir suçtur. Burada kovuşturmanın önündeki engeller hala çok yüksek. İşte bu nedenle uluslararası hukukun 21. yüzyıldaki gerçeklerimize uygun bir şekilde daha da geliştirilmesi için partnerlerimizle çalışmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Rus savaşının barbarlığının, Ukrayna'dan Rusya'ya sürgün edilen binlerce çocukta kendini daha da belli ettiğini" kaydeden Baerbock, şunları kaydetti:

"Rusya onları sadece çocukluklarından değil, aynı zamanda kimliklerinden ve geleceklerinden de mahrum bırakıyor. UCM'nin halihazırda bir soruşturma başlatmış olması, çocuklar ve aileleri için adalet yolunda atılmış önemli bir adımdır."

Etiketler : Almanya ukrayna-rusya savaş
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Herkes aşkına sahip çıksın

Herkes aşkına sahip çıksın
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı
Dans ettirecek

Dans ettirecek
Sürpriz ayrılık

Sürpriz ayrılık
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX