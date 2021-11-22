Alman bakandan dehşete düşüren sözler: Kış sonuna kadar aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecekler

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek
Kaynak: Reuters
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüsteki vaka artışıyla ilgili, "Birçok Alman kış sonuna kadar aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek" ifadelerini kullandı.
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle, bir kez daha halka aşı olmaları konusunda çağrı yaptı.
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayıları günlük 30 bini aşarak geçen haftaya göre yüzde 50 artış gösterdi.
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ilk aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş olan tüm yurttaşlarla 3. doz hatırlatıcı doz yaptırması çağrısını yineledi. Spahn, önümüzdeki bahara kadar Almanya'da birçok kişinin ya aşılanacağını, ya tedavi olacağını ya da öleceğini belirtti.
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