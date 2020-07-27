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27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:22:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:22:00

Almanya Rusya'nın G7'ye dönmesine karşı

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Rusya'nın G7 grubuna yeniden dönmesine karşı olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Rheinische Post" ve "General Anzeiger" gazetelerine yaptığı açıklamada, Rusya’yı tekrar G7’nin içine katarak bu grubu yeniden G8 yapmak istenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırım ve Ukrayna’nın doğusundaki soruna ilişkin çözümler bulunmadığına işaret eden Maas, “Rusya’nın (G8’den) çıkarılmasının sebebi Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusuna müdahalesidir. Bu konularda çözüm olmadığı sürece (Rusya'nın geri dönüşü için) bir şans görmüyorum." ifadesini kullandı.

Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl yapılacak G7 zirvesine bazı ülkelerin katılmasını sağlayarak genişletmeyi ve Rusya’yı da davet etmeyi planladığının hatırlatılması üzerine “Rusya’nın kendisi bu kapıların tekrar açılmasına en büyük katkıyı sunabilir." dedi.

G7 ve G20 ile iki formatın bulunduğuna işaret eden Maas, "G11 veya G12’ye ihtiyaç yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, ancak Suriye, Libya ve Ukrayna’daki gibi sorunların çözümü konularında Rusya'ya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

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