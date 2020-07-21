  • BIST
    118042
  • Dolar
    6,8287
  • Euro
    7,8637
  • Altın
    404,3620
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP'li Mehmet Demir, gözaltına alındı
İspanya'da Kovid-19'da son 24 saatte 529 yeni vaka tespit edildi
Beyaz Saray: Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez
Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya ile konuştu: Onları çok özlüyorum
Meryem Uzerli'den estetik iddialarına yanıt: Çenemi uzatmadım, orijinal
Fındık işçilerine 100 lira yevmiye
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi!
Almanya Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planını eleştirdi
Avusturya'da bazı kapalı alanlarda yeniden maske kullanma zorunluluğu
ABD iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı
İtalya'daki vaka sayısı 244 bin 752'ye yükseldi
Başkan Erdoğan'ın konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı
Pınar'ın katilini bu görüntüler ele verdi! Zanlı adliyeye sevk edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Miçotakis'in darbeci Hafter'e desteği, Yunan kamuoyunda tepki topluyor!
Latin Amerika'da koronavirüs ölümleri artıyor
Nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye 53. sırada
Gram altın rekor kırdı
Yarın 81 ilde koronavirüs denetimleri yapılacak
IKBY'de hükümetin ikinci büyük ortağı KYB, Meclis'teki oturumlara katılmayacak
David Beckham hayatının şokunu yaşıyor!
15 bin levrek yavrusu denize bırakıldı
TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara en ağır cezalar verilmeli
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama
21 Temmuz 2020 Salı 19:41:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 19:41:00

Almanya Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planını eleştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Mısır'ı Libya'ya askeri müdahale planları nedeniyle eleştirdi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mısır'ı Libya'ya askeri müdahale planları nedeniyle eleştirdi.

Bakan Maas, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Berlin’in Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planları konusundaki endişesini dile getirdi.

Alman hükümetinin Libya'daki taraflar ve bölgesel aktörlerle yaptığı görüşmelerle uzun zamandır Libya'daki gerginliği azaltmaya çalıştığını ifade eden Maas, "Askeri görevlendirmelerle ilgili kararlar gerilimi daha fazla tırmandırma tehlikesi getirdiği için memnuniyetle karşılanamaz." dedi.

Heiko Maas, çatışan tarafların Sirte ve Cufra bölgelerini kontrol etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, çatışmaların daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla "silahlardan arındırılmış bölgeler" oluşturulmasını savundu.

Maas ayrıca Libya'daki tarafları siyasi bir çözüm yolunu açabilecek ve sürdürülebilir bir ateşkes için 5+ 5 biçimindeki müzakerelere dönmeye çağırdı.

Mısır parlamentosu dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Libya'ya askeri müdahale yapmaya olanak sağlayan "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki öneriyi onaylamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER