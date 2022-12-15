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15 Aralık 2022 Perşembe 23:12:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 23:12:00

Almanya Mayıs 2024'e kadar Mali'deki askeri varlığını koruyacak

Kaynak: AA

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Almanya Mali'de askeri varlığını, geçiş dönemin sonu Mayıs 2024'e kadar koruyacak.

Almanya Savunma Bakanı Christine Anelle Lambrech, Malili mevkidaşı Albay Sadio Camara ile Mali'nin başkenti Bamako'daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Lambrech, ziyaretinin amacının iki ülke arasındaki işbirliğini teyit etmek olduğunu belirterek, Almanya'nın Mali'de askeri geçiş sürecinin sonu olan Mayıs 2024'e kadar askeri varlığını koruyacağını söyledi.

Almanya'nın Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda görevli yaklaşık 1100 askeri bulunuyor.

Mali'de 2021 darbesiyle yönetimi ele geçiren Yarbay Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın Rusya ile yakınlaşması Batılı ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

Fransa, 17 Kasım 2022'de Rus Wagner paralı askerlerinin bölgedeki varlığını gerekçe göstererek kalkınma yardımlarını askıya almıştı.

Etiketler : Christine Anelle Almanya savunma bakanı
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