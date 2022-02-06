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Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor
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06 Şubat 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 19:30:00

Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor

Kaynak: AA

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesini görüştüklerini söyledi.

Funke medya grubuna açıklama yapan Lambrecht, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) içinde NATO muharebe gücü bulundurduğu tek ülkenin Litvanya olduğunu ve oraya önemli katkı sağladıklarını belirterek, "Aslında, birlikler de takviye edilmeye hazır, şu anda Litvanya ile tam olarak neyin mantıklı olacağı konusunda görüşme halindeyiz." dedi.

Lambrecht, tüm NATO üyesi ülkelerin Almanya'ya güvenebileceğini vurgulayarak, Eurofighter savaş uçaklarını da hava gözetimi için Romanya'ya konuşlandırdıklarını ifade etti.

Alman Savunma Bakanı, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevk etmeme kararını da savunarak, "Daha önceki yasama dönemlerinde bile kriz bölgelerine daha fazla gerilimi tırmandırmamak için silah teslim etmedik. Uzun zamandır federal hükümetin net duruşu bu olmuştur." diye konuştu.

Lambrecht, ülkesinin Kuzey Irak'taki Kürtlere güdümlü füzeler sağladığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu tamamen farklı bir durumdu. Kuzey Irak'ta insanlar, özellikle kadınlar acımasızca öldürüldü veya köle pazarlarında satıldı. Karşı tarafta bu vahşeti durdurmak için müzakereye bile başlayabileceğimiz kimse yoktu. Ukrayna ihtilafında, örneğin NATO-Rusya Konseyi ve Normandiya formatında müzakere masasına geri dönen müzakere ortaklarımız var. Bu yüzden gerilimi azaltmak artık bizim görevimiz. Bu çatışmayı barışçıl şekilde çözmek istiyoruz."

Lambrecht, Noel'den kısa süre önce NATO'nun doğu kanadındaki Litvanya'yı ziyaret etmişti.

Almanya, Litvanya'daki NATO operasyonunda beş yıldır lider ülke konumunda ve çok uluslu birimde yaklaşık 600 personele sahip.

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Litvanya ve Estonya başbakanlarıyla bu hafta Berlin'de bir araya gelerek Ukrayna krizi ve Doğu Avrupa'daki güvenlik durumunu ele alması bekleniyor.

Etiketler : almanya litvanya alman askeri
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