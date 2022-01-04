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04 Ocak 2022 Salı 23:39:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 23:40:00

Almanya karantina süresini kısaltmayı planlıyor

Kaynak: AA

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Almanya, olası bir personel krizini önlemek ve beklenen Omicron dalgasıyla başa çıkmak için Kovid-19 karantina kurallarında değişiklik yapmayı planlıyor.

Kamu yayıncısı ARD'deki habere göre, Omicron varyantının kuluçka süresinin daha kısa olması ve daha hafif hastalığa neden olduğu için enfekte kişiler ve yakın temasların karantina süreleri kısaltılabilir.

Daha kısa karantina süreleriyle hükümet, büyük bir Omicron dalgası olması durumunda sağlık ve diğer önemli kamu hizmetlerinde potansiyel personel eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

"BEŞİNCİ SALGIN DALGASI" UYARISI

Bild gazetesi ise Robert Koch Enstitüsünün (RKI) karantina süresi hakkındaki önerilerini sunacağını ve cuma günü merkezi hükümet ve federal eyaletlerin temsilcilerinin yapacağı toplantıda bir karar alınacağını yazdı.

Alman sağlık yetkilileri, Omicron vakalarının sayısının her 2 ila 3 günde bir ikiye katlandığı ve yeni varyantın bu ay içinde büyük bir beşinci salgın dalgasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

SON 24 SAATTE 30 BİN 561 VAKA

RKI'dan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da COVID-19 salgınında son 24 saatte 30 bin 561 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 238 bin, aktif vaka sayısı ise 594 bin olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 356 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 112 bin 579'a yükseldi.

OMİCRON KAYNAKLI 9 ÖLÜM

Ülkede 5 bin 204 yeni Omicron varyantı vakası bildirildi ve ülke genelindeki toplam sayı 35 bin 529'a çıktı.

Şu ana kadar Omicron varyantı kaynaklı 9 ölüm kaydedildi, Omicron ile enfekte olan 361 kişi hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : Almanya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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