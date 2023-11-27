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27 Kasım 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 12:00:00

Almanya, İsrail'e koşulsuz desteğini yineledi

Kaynak: AA

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin İsrail'e koşulsuz desteğini yine teyit etti.

Dayanışma mesajı vermek için İsrail'e giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Steinmer burada yaptığı açıklamada, "İsrail ile dayanışma içindeyiz." dedi.

İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savunan Steinmeier, "Dayanışmamız aynı zamanda kendini savunan, varoluşsal bir tehdide karşı mücadele eden İsrail'le de." görüşünü paylaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Steinmeier'i gerçek bir dost olarak nitelendirerek, Steinmeier ve Alman hükümetine İsrail'in kendini savunma hakkı konusundaki "net duruşları" için teşekkür etti.

Herzog, "İsrail halkı kazanacak. Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı İsrail'e giderken yaptığı açıklamada, "İsrail'e dayanışmamızın devam edeceği konusunda güvence vermek üzere yarın bu ülkeye gidiyorum. Sadece terör mağduru İsrail ile değil, aynı zamanda karşılık veren İsrail ile de dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli bir dostunun kendisine, "İsrail Devleti fikri nedir? Bu, biz Yahudilerin bir daha asla tehdit edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Antisemitizm her zaman var olacaktır. Hayır, bir daha asla savunmasız kalmayacağız. İsrail'in bize vadettiği budur." dediğini belirten Steinmeier, insanlık tarihinde Yahudilere karşı işlenen en büyük suçun tasarlandığı, planlandığı ve işlendiği Almanya'da bu söze sadık kalındığını vurgulayarak, ülkesinin sorumluluğuna atıfta bulundu.

İsrail'in mücadele etme hakkının inkar edilemeyeceğini aktaran Steinmeier, şunları kaydetti:

"Ancak bu mücadele silahsız siviller arasında büyük acılara da neden olmaktadır. Sivilleri ateş hattından uzaklaştırmak için her türlü önlemin alınması gerekmektedir. Ayrıca, yaşamın en temel gereksinimleri de karşılanmalıdır. Uluslararası insancıl hukuk bunu gerektiriyor ve biz Almanlar da bunu bekliyoruz."

Steinmeier İsrail'den sonra Umman ve Katar'ı ziyaret edecek.

Etiketler : almanya israil destek
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