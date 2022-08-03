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03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:55:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:55:00

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor

Kaynak: AA

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Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, hükümetin ABD gibi açık şekilde "tek Çin politikası” izlediğini söyledi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir soru üzerine, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ve Almanya'nın Çin politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman hükümetinin üçüncü ülke temsilcilerinin ziyaretlerini değerlendirmediğini belirten Büchner "Alman hükümetinin, ABD gibi net şekilde 'tek Çin' politikası izlediği açıktır. Bu konuda bir şey değişmedi." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger de, ülkesinin uzun süreden beri tek Çin politikası izlediğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'deki tek egemen devlet olarak tanıdıklarını söyledi.

Burger, aynı zamanda Almanya'nın tek Çin politikası kapsamında Tayvan ile özellikle ekonomi, kültür, eğitim, bilim ve araştırma alanlarında yakın ilişkiler içinde olduğunu aktararak, "Yüksek insan hakları standartlarına sahip sağlam bir demokrasi olarak Tayvan, Almanya için değer ve ekonomik ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmenin, ancak barışçıl şekilde ve tüm taraflar arasındaki anlaşmayla yapılabileceğini vurgulayan Burger, "Bu tür ziyaretler, askeri tehditler veya ekonomik zorlama araçları olarak kullanılmamalıdır. Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi düşürmeye katkıda bulunmak için uluslararası ortaklarla çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyeti, Çin'in tehditlerine rağmen dün Tayvan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Etiketler : almanya çin politika
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