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Almanya, Gazze'deki hastane için soruşturma istedi
18 Ekim 2023 Çarşamba 10:49:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 10:49:00

Almanya Başbakanı Scholz, Gazze'deki hastane saldırısının kapsamlı soruşturulmasını istedi

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki hastane saldırısının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'da bulunan Alman Başbakan Scholz, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayın kapsamlı şekilde soruşturulması şarttır." ifadesini kullandı.

Şansölye Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın görüntülerinin kendisini dehşete düşürdüğünü de vurgulayarak "Masum siviller yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. Çatışmalarda siviller korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Etiketler : Gazzedeki saldırı Almanya Başbakanı kapsamlı soruşturma
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