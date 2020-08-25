Almanya, Fransa'nın iki bölgesini riskli alan ilan etti
Kaynak: AA
Almanya, Fransa'nın iki bölgesini yeni tip koronavirüs salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti. Riskli bölgeden Almanya'ya gidenler 14 gün karantinaya girecek.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.
Fransa'da Kovid-19 vakalarının arttığı Provence-Alpes-Cote d'Azur ve başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgeleri bu listeye dahil edildi.
Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’daki bazı bölgeler ve İspanya riskli bölgeler arasında yer alıyor.
Riskli bölgelerden Almanya'ya gidenler, negatif COVID-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.
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