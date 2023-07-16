VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Doğal gaza yüzde 224 zam' iddiası yalanlandı: Yüzde 1 artış yaşanmıştır
Manavgat'ta çıkan yangın, söndürüldü
Silifke'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Şırnak'ta help sendromlu vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
ABD: Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır
Tayvanlı Ta-wei Lui, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu
16 Temmuz 2023 Pazar 16:36:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 16:36:00

Almanya: Eğer Ukrayna kaybederse tüm Avrupa kaybetmiş olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda tüm Avrupa'nın kaybedeceği uyarısında bulunarak, "Çünkü Avrupa'nın barış düzeni bu savaşta saldırı altındadır. Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve bunu birlikte başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gelecek dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini söyledi.

Baerbock, Bild ve Welt gazetelerine yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini belirterek, "Keşke müzakere edebilseydik. Ancak şu anda önemli olan ne dilediğiniz değil, gerçeklerle yüzleşmektir. Savaştan önce müzakere masası için girişimde bulunuldu. Ancak buna verilen yanıt 100 bin Rus askerinin Ukrayna'ya girmesi oldu." dedi.

Putin'in yakın gelecekte düşeceğini hayal edip edemediği sorusuna Baerbock, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir fikrim yok. Durum tam olarak bu. Bu savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Rusya'da ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü karşımızda bizim gibi demokrasi ile yönetilen bir ülke yok."

Baerbock, Ukrayna'nın barış ortamına tekrar kavuşabilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu ancak Rusya'nın bu acımasız saldırganlığı ve savaşı durdurulursa, Rus askerleri Ukrayna'yı terk ederse mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ukrayna-Rusya savaşı almanya Putin
Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz

Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz
Sat komandolarına ziyaret

Sat komandolarına ziyaret
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti
Dans ettirecek

Dans ettirecek
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX