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29 Temmuz 2022 Cuma 19:55:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 20:44:00

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye büyük saygı gösteriyoruz

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Tahıl anlaşması, Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

Baerbock, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Ukrayna'nın yakın bağlara sahip olduğunu belirten Baerbock, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"ne ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değindi.

"AÇLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN BİRÇOK İNSANA UMUT IŞIĞI"

Bu anlaşma sayesinde 5 ay aradan sonra Ukrayna'nın Odessa limanından tahıl ihracına başlanacağını dile getiren Baerbock, "Türkiye'nin burada sağladığı büyük bir başarıydı. Şimdi her gün bu sevkiyatların nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Özellikle sizin hükümetinizin burada başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insana umut ışığı. Bunun için de size büyük bir saygı gösteriyoruz." diye konuştu.

Baerbock, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenliğe önemli bir katkı sağladığını, bu zor dönemde NATO ortağı olarak iki ülkenin bir birine destek olmasının ortaya çıktığını kaydetti.

Etiketler : almanya dışişleri bakanı türkiye
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