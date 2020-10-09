Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!

09 Ekim 2020 Cuma 15:16:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 15:17:00
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 14 Ekim Çarşamba günü Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 14 Ekim Çarşamba günü Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
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