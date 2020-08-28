  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3327
  • Euro
    8,7296
  • Altın
    463,1810
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığından AB'ye tepki: Ülkemizin hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi haddine değil
İtalya'da son 24 saatte 1462 yeni vaka tespit edildi
10 dakikada gözlüksüz hayat!
Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüştü
MSB: 6 adet Yunanistan'a ait F-16 havada önlendi
İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni vaka belirlendi
ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
Bitlis'te 36 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı
MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ilişkin illere yazı gönderdi
Sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih süreci başladı
Schneider Electric, sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda yeşil bir gelecek için çalışıyor
Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam e ...
ABD'de aralığa kadar koronavirüsten ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor
Bakan Soylu: Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik
Trabzonspor Kulübü bu yıl kombine bilet satışı yapmayacak
ABD'de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı siyahi Jacob Blake'e hastanede kelepçeli tedavi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm acil hedefimiz
Çakar lamba kullanan 23 araç ve sürücüye işlem uygulandı
Türk doktorlar salgınla mücadele kapsamında Özbekistan'da
Başkan Erdoğan'dan 'Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıl dönümü'ne ilişkin mesaj
Çağatay Ulusoy yakaladığı balıkları sosyal medya hesabından 'Palamutçulaaaar' notuyla paylaştı
Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 13 sivil hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 1228 kişi hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 Cuma 18:34:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 18:40:00

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm acil hedefimiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz'de diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Doğrudan görüşmeler bağlamında diplomatik bir çözüm en acil hedefimiz olmaya devam ediyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz’de doğrudan görüşmeler bağlamında diplomatik bir çözümün en acil hedefleri olduğunu söyledi.

Maas, Berlin'de iki gün süren gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla AB-Türkiye ilişkilerini de ele aldıklarını anlatan Maas, bu ilişkilerin Doğu Akdeniz’deki mevcut gelişmeler sebebiyle zorlu olduğunu ifade etti.

"DİPLOMASİYE FIRSAT VERMEK İSTİYORUZ"

Mass, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Doğrudan görüşmeler bağlamında diplomatik bir çözüm en acil hedefimiz olmaya devam ediyor. Bu şekildeki yapıcı diyaloğu desteklemeye hazırız. Bunu da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu tehlikeli krizden tek çıkış yolunun yapıcı diyalog olduğunu belirten Mass, "Diplomasiye fırsat vermek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Maas, toplantıda, uluslararası hukukla ilgili sorunların açıklığa kavuşturulması için uluslararası mahkemeye sunulması hususunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bakan Maas, AB devlet ve hükümet başkanlarının, AB-Türkiye ilişkilerini görüşmek amacıyla eylül sonunda bir araya geleceğini hatırlattı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER