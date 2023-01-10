Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Harkiv'i ziyaret etti
Kaynak: AA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, savaşın devam ettiği Ukrayna'da Harkiv kentini ziyaret etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Alman mevkidaşı Baerbock'un Ukrayna'da temaslarda bulunduğunu aktardı.
Baerbock ile Harkiv kentini ziyaret ettiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirten Kuleba, "Harkiv artık, ortakların yeterli desteğiyle Ukrayna'nın kazanacağını kanıtlayan başarılı karşı saldırıların bir simgesidir. Daha fazla Alman askeri yardımının geleceğinden hiç şüphem yok." ifadelerini kulandı.
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