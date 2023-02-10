Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı
Kaynak: AA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "asrın felaketi" depremler nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Steinmeier, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
"Asrın felaketi" depremlere ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi alan Steinmeier, Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.
Steinmeier, taziye defterine "Depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Ölümler ve yıkım bizleri derinden etkiledi. Düşüncelerimiz depremin ardından kalanlarla beraber. Acınız acımızdır. Türk halkıyla beraber depremden etkilenenler için yas tutuyoruz." ifadelerini yazdı.
Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Berlin'deki yabancı misyon şefleri de Steinmeier'in ardından Büyükelçilik'teki taziye defterini imzaladı.
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