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10 Haziran 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 09:36:00

Almanya Başbakanı Scholz'un foyası meydana çıktı! O silahlar aslında yok

Kaynak: Yenişafak

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Kamuoyu baskısı sonrası “Ukrayna'ya silah göndermeme” kararından dönen Berlin yönetiminin, vaatte bulunduğu ağır silahları yıl sonuna kadar teslim edemeyeceği ortaya çıktı. Sovyet tanklarını Ukrayna'ya vermesi halinde Yunanistan'a verilecek olan tankların da sevkiyatının aylar alacağı belirtildi. Almanya Başbakanı Scholz'un foyasının meydana çıkması, “Almanya Ukrayna'yı yarı yolda bıraktı” yorumuna neden oldu. Ukrayna halkı ise lügatlarına “Söz verip yapmamak” anlamına gelen Scholz kelimesini ekledi.

Kamuoyu baskısı sonrası "Ukrayna'ya silah göndermeme" kararından dönen Berlin yönetiminin, vaatte bulunduğu ağır silahları yıl sonuna kadar teslim edemeyeceği ortaya çıktı. Sovyet tanklarını Ukrayna'ya vermesi halinde Yunanistan'a verilecek olan tankların da sevkiyatının aylar alacağı belirtildi. Almanya Başbakanı Scholz'un foyasının meydana çıkması, "Almanya Ukrayna'yı yarı yolda bıraktı" yorumuna neden oldu. Ukrayna halkı ise lügatlarına "Söz verip yapmamak" anlamına gelen Scholz kelimesini ekledi.

EN ERKEN YIL SONUNA

Haftalarca süren baskının ardından Scholz, geçtiğimiz hafta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Ukrayna'ya Iris-T Hava savunma sistemi (HSS) vereceğini açıklamıştı. Alman basınına demeç veren hükümet yetkilileri, Iris-T'nin Ukrayna'ya aralık ayından önce teslim edilemeyeceğini belirtti. Berlin'in Aralık 2021'de Mısır'la da Iris-T sistemi satışı için anlaşmaya vardığını hatırlatan yetkililer, Kahire'ye yapılacak sevkiyatın henüz gerçekleşmediğine dikkat çekti. Mısır sevkiyattaki gecikmeyi tolere etse bile, Ukrayna'ya en erken yıl sonunda hava savunma sistemi yollanabileceği kaydedildi.

TANK TAKASI ANLAŞMASI ASKIDA

Geçtiğimiz hafta Scholz yönetimi, Yunanistan'la bir tank takası anlaşması yaptığını açıkladı. Anlaşmada, Atina yönetiminin elindeki eski model Sovyet tanklarını Ukrayna'ya vermesi halinde Almanya'nın Yunanistan'a 50 adet Marder model tank vereceği belirtildi. Ancak Atina'nın elindeki Sovyet tankları, uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken Ege adalarında konuşlandırılmış durumda. Yunanistan, Alman tanklarını teslim almadan, elindeki Sovyet tanklarını Ukrayna'ya yollamayacağını açıkladı. Berlin yönetimi ise Atina'nın teslim alacağı Marder tankları yine adalara konuşlandıracak olmasından endişe duyuyor. Türkiye'nin "adaların silahsızlandırılması" talebi karşısında diplomatik bir gerilim ortasında kalmak istemeyen Almanya'nın tank anlaşmasından vazgeçmek istediği belirtiliyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde bile takasın aylar sürebileceği ifade ediliyor.

"ROKETATARLARIN VERİLMESİ İNTİHAR OLUR"

Scholz, Federal Meclis konuşmasında 40 km menzilli Mars II çoklu roketatar sistemlerinden Ukrayna'ya tahsis edileceğini açıklamıştı. Daha sonra Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) haziran sonuna kadar 4 adet Mars II verileceğini belirtti. Ancak önceki günlerde Bundeswehr'in açıkladığı verilerde, Almanya ordusunda bulunan 40 Mars II'nin yarısının kullanılabilir olduğu kaydedildi. 4 adet Mars II'den vazgeçmenin Alman ordusu adına, savaş ikliminde bir intihar olduğunu kaydeden askeri uzmanlar, söz konusu sevkiyatın kısa vadede gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Öte yandan Alman roketatarların, ABD ve İngiltere'de üretilen mühimmatları ateşlemek için gerekli yazılıma sahip olmadığı belirtildi. Söz konusu güncellemenin aylar alacağı vurgulanırken, teslimatın askıya alınması bekleniyor.

SCHOLZ'A YENİ ANLAM YÜKLEDİLER

Silah vaadinin açıklandığı son iki haftadır Almanya'dan Ukrayna'ya askeri teslimat yapılmadı. Alman basını, Almanya Savunma Bakanlığı'nın, prosedür gereği her perşembe Fedaral Meclise bildirilmesi gereken "yurt dışına yollanacak olan materyallerin listesini", sevkiyat programı olmadığı için bu hafta da bırakmadığını belirtti. Doğu cephesinde zorlu bir direniş yürüten Ukrayna'nın, Scholz yönetimi tarafından söz verilen silahları teslim alamaması, Ukrayna halkı tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Öyle ki silah fiyaskosu sonrası "Scholz" kelimesi, halk arasında "yapamayacağı işe söz vermek" anlamında kullanılmaya başladı.

ZELENSKİ: "DONBASS'IN KADERİ SEVERODONETSK'TE BELİRLENİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın son durumuna yönelik değerlendirmede bulundu. Ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinen Ukrayna lideri, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Donbass'ın kaderi orada belirleniyor" dedi. "10 yıl önce Donetsk'imiz güçlü ve gelişmiş bir şehirdi. Sonra Rusya geldi. Ancak kesinlikle gerçekleşecek olan Ukrayna'nın dönüşü, bu şehirler için normal bir yaşam anlamına gelecektir" diyen Zelenski, Severodonetsk'teki çatışmaların savaşın en zor çatışmalarından olduğunu belirtti.

Etiketler : UKRAYNA ALMANYA RUDYS
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