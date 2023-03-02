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02 Mart 2023 Perşembe 12:04:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 12:04:00

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya olan desteğini yineledi

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.

Federal Mecliste konuşan Scholz, "Rusya, hala askeri bir zafere güveniyor. Ancak bu zafer gerçekleşmeyecek çünkü biz ve ortaklarımız Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilkelere bağlı kalmaya ve adil bir barışı müzakere etmeye istekli olmadığını savunarak, "Putin'in emperyalizmi kabul edilmemelidir. Şakağınızda bir silah varken pazarlık yapamazsınız. Putin, emperyalist hedeflerine ulaşamadığını ne kadar çabuk anlarsa, savaşı sona erdirme şansı da o kadar artar. İşte bu nedenle Ukrayna'nın sınırlarını savunmasında onun yanındayız." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını önlemek için ülkesinin yaptığı silah sevkiyatlarına yönelik eleştirileri ise reddeden Şansölye Scholz, "Hem Berlin'de 'bir daha asla savaş' diye bağırıp hem de Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasını talep ederek barış yaratamazsınız." ifadelerini kullandı.

Scholz, "Barış sevgisi daha büyük bir komşuya boyun eğmek anlamına gelmez. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa, bu barış değil, Ukrayna'nın sonu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Rusya tutumuna da değinen Scholz, bu ülkeye Rusya'ya silah tedarik etmeme çağrısı yaptı.

Etiketler : almanya olaf scholz rusya ukrayna savaş

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