VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine yeşil ışık: Davette bulunacağız
Rusya'dan, Suriye'ye yardım ulaştırılmasını öngören karar tasarısına veto!
PKK elebaşını övmüştü: Fondaş Yanardağ'a 10,6 yıla kadar hapis talebi
TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlan...
Arda Turan'dan, Arda Güler yorumu: Spor tarihinin en önemli oyuncusu olabilir
11 Temmuz 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 15:20:00

Almanya'dan sürpriz açıklama! Türkiye bizim için önemli bir ortaktır

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Scholz, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine ilişkin kararlar alındığını belirtti.

AB Komisyonundan ilişkilerin ilerletilebilmesi için öneriler ve raporlar sunmasını talep ettiklerini aktaran Scholz, "Ben, burada Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de konuşacağım. Türkiye, bizim için önemli bir ortaktır. Bu, gelecekteki ilişkilerde de ifade edilecektir." dedi.

Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buradaki görüşmesinde, ilişkilerin nasıl daha da geliştirilebileceği konusunun ele alınacağını belirterek AB Konseyinin Türkiye ile işbirliğinin yeniden başlatılması konusunda ilgili kararların alınması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Ukrayna'ya destek konusunda Almanya'nın 700 milyon avroluk yeni bir destek paketi açıkladığını vurgulayan Scholz, Ukrayna'ya dayanışma gösterilmesinin devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Scholz, NATO'nun savunma ittifakı olarak yeniden konumlandırılması için gerekli tüm kararları almasının önemli olduğuna işaret ederek "Çünkü topraklarımıza ve tehdide karşı tedbir almamız lazım." dedi.

Başbakan Scholz, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayıracağını kaydetti.

Etiketler : AB NATO TÜRKİYE
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması

Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
Futbol aşkına

Futbol aşkına
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
Elini çabuk tut Demet!

Elini çabuk tut Demet!
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX