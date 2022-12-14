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14 Aralık 2022 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 15:23:00

Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in planlarının hiçbiri tutmadı

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarının hiçbirinin tutmadığını" söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB)-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi ve AB Liderler Zirvesi öncesinde, Federal Meclis'te konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın bir dönüm noktası olduğunu yineleyen Scholz, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuların Putin'in Avrupa kıtasını düşürdüğü durumun ciddiyetini yansıttığını belirtti.

Scholz, Putin'in yanlış hesap yaptığını ifade ederek "Putin, askerlerinin Ukrayna'yı günler içinde alacağına, Avrupa'da bizlerin ve demokratik Batı'nın Ukrayna'ya etkili bir şekilde yardım edecek kadar bölünmüş olduğuna ve gaz vanalarını kapatarak Avrupa'nın dayanışmasını kurutabileceğine inandı. Ancak Putin'in planlarının hiçbiri tutmadı." dedi.

Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı durduğunu belirten Scholz, ihtiyaç duydukları sürece Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini yineledi.

AB'DEN UKRAYNA'YA 18 MİLYAR AVRO DESTEK

Başbakan Scholz, Ukrayna'ya 2023'te de mali destek sağlayacaklarını dile getirerek AB'nin de 2023 için Ukrayna'ya 18 milyar avro vereceğini kaydetti.

AB'nin Ukrayna için yapacağı yardımı engellemeye çalışan Macaristan'ı isim vermeden eleştiren Olaf Scholz, tüm üye ülkelerin taahhüt ettiği AB'nin temel değerleri ile birliğin dış ve güvenlik politikadaki hareket etme kabiliyetini karşı karşıya getirebileceğine inananların başarısız olacağına işaret etti.

Almanya Başbakanı, Rusya'ya karşı yaptırım baskısının süreceğini vurgulayarak "Putin, acımasız savaşı sürdürdüğü sürece Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürecek ve sertleştirilecek." diye konuştu.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ AYNI ZAMANDA AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİDİR"

Almanya, Avrupa ve NATO'nun savunma politikasını yeniden düzenlediğini söyleyen Scholz, "Müttefiklerimiz bize güvenebileceklerini iyi biliyorlar. Gerektiğinde ittifak topraklarının her metrekaresini savunacağız." ifadelerini kullandı.

Scholz, enerji alanında da önlemler aldıklarına dikkati çekerek "Avrupa'nın güvenliği aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliği anlamına da gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa sürede enerji sağlama konusunda başarılı olduklarını aktaran Scholz, gelecek hafta Wilhelmshaven kentinde sıvı gaz terminalini açacaklarını, bunu başka terminallerin de takip edeceğini anlattı.

BOSNA HERSEK'İN AB'YE ADAY ÜYELİĞİ ÖNEMLİ

Başbakan Scholz, Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olması için çaba sarf edeceğini vurgulayarak Balkanlar'da geçmişten kalan sorunların aşılabileceğini ve AB üyeliğine doğru ilerlemenin mümkün olacağını vurguladı.

Bosna Hersek'in AB'ye aday üye ülke olmasının önemli olduğunu belirten Scholz, "Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olması, Almanya'nın ve AB'nin çıkarınadır." dedi.

Scholz, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Bölgesi'ne girmesi konusunda da ilerleme sağlanması gerektiğini kaydetti.

ABD VE ÇİN İLE İLİŞKİLER

Özellikle bu yıl transatlantik ilişkilerin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Scholz, ABD'nin iklimi koruma için yapacağı yatırımların ekonominin dönüşümüne etkileyici katkısı olacağının ancak bunun adil rekabeti engellememesi gerektiğinin altını çizdi.

Scholz, ABD ile AB'nin bu konuda görüşmeler yapmasını isteyerek transatlantik ilişkinin bölünmesine izin verilmemesi, tam aksine iş birliğinin ve adil ticaretin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in de ekonomi ve ticaret ortağı olarak önemli bir ülke olduğunu söyleyen Scholz, "Farklı görüşler olsa bile Çin ile birçok küresel konuyu konuşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Scholz, her şeyin ABD ve Çin etrafında döndüğü iki kutuplu bir çağ düşüncesinin küresel gerçekliği yansıtmadığını aktararak "21. yüzyılın dünyası çok kutuplu bir dünya olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : almanya olaf scholz rusya vladimir putin
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