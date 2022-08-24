Almanya Başbakanı Scholz: Putin'e söz verdim

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24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00

Almanya Başbakanı Scholz: Putin'e Ukrayna'nın 30 yıl içinde NATO'ya üye olmayacağına dair söz verdim

Kaynak: Haber Türk

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Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlamadan önce, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna'nın 30 yıl için NATO'ya üye olmayacağına dair söz verdiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali başlamadan önce Ukrayna'nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO'ya katılmayacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz, Alman Die Welt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Scholz, Putin ile müzakereler sırasında Ukrayna'nın NATO'ya girişinin önümüzdeki 30 yıl içinde olmayacağına ilişkin söz verdiğini aktardı.

"NATO HİÇBİR ZAMAN RUSYA İÇİN TEHDİT OLMADI"

Putin'in "saçma" fikirleri olduğunu söyleyen Scholz, "Putin, Rusya ve Ukrayna'nın ayrı devletler olmaması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Scholz ayrıca, "NATO hiçbir zaman Rusya için bir tehdit olmadı." ifadelerini kullandı.

LAVROV: KABUL EDİLEMEZ TEHDİTLER...

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 20 Ağustos'ta Kremlin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarının Rusya'nın güvenliğine yönelik "kabul edilemez" tehditler sebebiyle alındığı söyledi.

Etiketler : almanya rusya putin
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