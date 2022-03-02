Almanya'dan kritik açıklama

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02 Mart 2022 Çarşamba 16:45:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 16:45:00

Almanya Başbakanı Scholz: NATO ülkeleri askeri müdahalede bulunmayı planlamıyor

Kaynak: Reuters

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Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna işgalinin 7. gününde açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO ülkelerinin bölgeye askeri bir müdahalede bulunmayacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, " NATO ülkeleri askeri müdahalede bulunmayı planlamıyor" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, " NATO ülkeleri askeri müdahalede bulunmayı planlamıyor" dedi.

İsrailli mevkidaşı Naftali Bennett ile Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyen Olaf Scholz, Almanya'nın Rusya'ya askeri harekat düzenlemeyeceğini söyledi.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada son yaşanan olaylarla birlikte 5309 Ukraynalının Almanya'ya giriş yaptığı belirtildi. Bu sayının kayıtlı Ukraynalıları işaret ettiği ve rastgele yapılan kontroller sonrasında bu sayıya ulaşıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Bildiğiniz gibi sınırda hiçbir kontrol yok, yani düzenli sınır kontrolü yok, rastgele kontrol yapılıyor. Dolayısıyla şu an çok daha sayıda insanın Almanya'ya ulaşmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Etiketler : ALMANYA Olaf Scholz NATO
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