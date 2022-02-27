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Almanya Başbakanı Scholz: Eşi benzeri görülmemiş yaptırım hazırlıyoruz, NATO'nun her karış toprağını savunacağız

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “NATO'nun her karış toprağını savunacağız” dedi. Scholz, eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım hazırladıklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor" ifadesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını belirterek, "Eşi benzeri görülmemiş yaptırım hazırlıyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'i NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almaması konusunda uyarmıştı.

Başbakan Scholz'dan bugün yeni bir açıklama geldi.Scholz, "NATO'nun her karış toprağını savunacağız" dedi.

"Rusya'ya yönelik yaptırım paketinin eşine daha önce rastlanmadı. Rusya, eylemlerini bir gecede değiştirmeyecektir. Daha fazla yaptırım hakkımızı saklı tutuyoruz."

"PUTİN RUS İMPARATORLUĞU YARATMAK İSTİYOR"

Ulusal güvenlikleri için daha fazla yatırıp yapmaya devam edeceklerini söyleyen Scholz, Putin'in bir "Rus İmparatorluğu" yaratmak istediğini söyledi.

"Putin'in hukuk tanımazlığına izin verilmeyecek, zamanı geri çeviremeyecek. Yeni döneme girdik, dünya önceki gibi olmayacak. Rusya ile sürekli ve kalıcı bir güvenlik artık mümkün değil. Bundan sonra Rusya'yı bu savaş noktasına getiren agresif kararlarından geri döndürmek için her türlü yaptırımı yapmayı düşündüğümüzü belirtmek isterim. Putin'in savaş politikalarına karşı çıkan, protesto eden Rus vatandaşlarını da ayrıca buradan anmak isterim, sizlere saygı duyuyorum."

"Putin'e karşı durmalıyız. Ukrayna halkı sizin yanınızdayız" diyen Scholz Almanya'nın hava sahasını rus uçaklarına kapatacağını da açıkladı.

"2 LNG TERMİNALİ İNŞA EDECEĞİZ"

Almanya'nın savunma harcamaları için 100 milyar euroluk fon kurduklarını söyleyen Scholz "Savunma harcamalarını GSYH'nin %2 seviyesine çıkaracağız" vurgusu yaptı.

Almanya'nın kısa süre içerisinde 2 LNG terminali inşa edeceğini duyurdu.

"Enerji politikası birinci önceliğe sahiptir. AB ile işbirliği içinde ilave doğal gaz satın alınacak. Ek olarak, mümkün olduğunca çabuk iki yerde sıvı gaz terminalleri inşa etmek istiyoruz."

Etiketler : Almanya Başbakanı Olaf Scholz RUSYA UKRAYNA YAPTIRIM
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