Tedirgin eden savaş uyarısı: Sonuçları Avrupa için felaket olur

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16 Aralık 2022 Cuma 07:28:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 07:28:00

Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa, dünyadaki krizlere birlik içinde tepki veriyor

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın dünyadaki mevcut krizlere birlik içinde ve güçlü şekilde tepki verdiğini söyledi.Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa için özellikle enerji alanında sonuçları olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın dünyadaki mevcut krizlere birlik içinde ve güçlü şekilde tepki verdiğini söyledi.

Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede üzerinde anlaşma sağlanan kararlara işaret eden Scholz, "Avrupa, dünyadaki mevcut krizlere birlik içinde ve güçlü bir şekilde tepki veriyor." ifadesini kullandı.

- AP'DEKİ YOLSUZLUK SKANDALI

Scholz, zirvenin başlangıcında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Reborta Metsola ile AP'deki yolsuzluk skandalını ele aldıklarını aktararak, "Bu skandal demokrasiye ve parlamentarizme olan güveni sarsabilecek çok ciddi bir husustur." dedi.

Başbakan Scholz, Metsola'nın yolsuzlukla mücadele için zirvede aktardığı tedbirleri hayata geçireceğine güvendiğini kaydetti.

AB Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerin merkezinde Ukrayna'daki savaşın yer aldığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin toplantıya çevrim içi katıldığını belirten Scholz, "Zelenskiy'e mesajımız değişmedi. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma konusunda Ukrayna'ya tam desteğimiz var." dedi.

Scholz Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak kararlığının sürdüğünü aktararak, buna Ukrayna devletinin finansmanını güvence altına almak için 18 milyar avroluk yardımın dahil olduğunu kaydetti.

- ENERJİ KONUSU

Rusya'ya karşı kararlaştırılan dokuzuncu yaptırım paketiyle Rus yönetimi üzerindeki baskıyı artıracaklarını söyleyen Scholz, savaşın Avrupa için de özellikle enerji alanında sonuçları olduğunu anlattı.

Scholz, "Yüksek enerji fiyatları konusunda ne yapabiliriz diye uzun zamandır tartışıyoruz. Konu karmaşık ve çok teknik. Arz güvenliğini veya finansal istikrarı tehlikeye atmadan yüksek enerji fiyatlarını düşürmenin bir yolunun bulunması gerekiyor." dedi.

Başkalarının "gaz fiyatına üst tavan" dediği piyasa düzeltme mekanizmasıyla fiyatları haksız yere artıran spekülasyonların engellenmesi gerektiğine dikkati çeken Scholz, bu yolda ilerleme sağlandığını, enerji bakanlarının 19 Aralık Pazartesi günü nihai anlaşmaya varmaları için görevlendirildiklerini ifade etti.

Scholz, nihai anlaşma sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu, zirvede yaptığı görüşmelerin bu umudu arttırdığını belirterek, kamuoyunun üst tavana odaklandığını ancak enerji bakanlarının, ortak gaz alımı, acil durumlarda dayanışma mekanizmaları ve yenilenebilir enerjinin genişletilmesi konularında da kararlar alacağını vurguladı.

- ABD'DEKİ ENFLASYON DÜŞÜRME YASASI

ABD'deki enflasyon düşürme yasasına ilişkin de Scholz, bu yasanın şimdiki haliyle Avrupa'daki şirketleri dezavantajlı duruma getirdiğini, bundan dolayı ABD ile yoğun görüşmeler yaparak yasada iyileştirilme sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini anlattı.

Scholz, Amerikalı ortaklarla diyalog yoluyla iyileştirmelerin sağlanabileceğini ifade ederek, zirvede AB Komisyonunun söz konusu yasanın hangi sektörleri etkilediğini analiz etmesinden yana olduğunu, böylece planlı bir şekilde hareket edileceğini söyledi.

Başbakan Scholz, büyük şirketler için küresel asgari vergilendirmenin uygulanmasına ilişkin anlaşma sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu, küresel vergi adaleti için önemli bir adım." dedi.

Göç konusuna da değinen Scholz, göç konusunun (AB ülkeleriyle) üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğine işaret ederek, "AB'nin ortak bir tutum sergilemesi gerekiyor. Zor olsa da bence bu mümkün." dedi.

Etiketler : Olaf Scholz ABD Rusya Belçika
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