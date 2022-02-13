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13 Şubat 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 19:00:00

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Ukrayna krizi Avrupa barışı için çok ciddi tehdit

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi Avrupa barışı için çok ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Berlin'de yaptığı açıklamada, söz konusu gerilimin "Avrupa'da barış için çok çok ciddi bir tehdit" olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehlikeye atan bir askeri saldırı yapması durumunda bunun sert tepkiler ve yaptırımları beraberinde getireceği uyarısını tekrarladı.

Ukrayna ve ardından Rusya'yı ziyaret edeceğine dikkati çeken Scholz, "Her iki durumda da mesele, Avrupa'da barışı nasıl güvence altına alabileceğimizle ilgili." dedi.

Scholz, krizden çıkış yolu bulmak için çeşitli uluslararası tartışma formatlarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna, geçmişte olduğu gibi gerekli dayanışmayı göstereceğimizden emin olabilir." diye konuşan Scholz, Ukrayna'ya ekonomik yardımlar konusunda en çok destek veren ülkenin Almanya olduğuna işaret etti. Scholz, "Bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : almanya başbakanı olaf scholz rusya ukrayna avrupa barışı
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