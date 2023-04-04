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04 Nisan 2023 Salı 19:13:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 19:13:00

Almanlar Ukrayna'ya savaş uçağı verilmemesini istiyor

Kaynak: AA

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Almanların Ukrayna'ya modern savaş uçaklarının teslim edilmesine karşı oldukları belirtildi.

Rtl televizyon kanalının Forsa şirketine yaptırdığı anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 64'ü NATO'nun Ukrayna'ya bu tür savaş uçakları vermemesi gerektiğini ifade etti.

Sadece yüzde 28 bunu desteklerken yüzde 8'lik kesim ise görüş bildirmedi.

31 Mart-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 1008 kişinin katıldığı ankette, Ukrayna'ya silah yardımının artırılmasına karşı olanların oranı yüzde 49, yardımı destekleyenlerin oranı yüzde 47 olduğu aktarıldı.

Etiketler : almanlar ukrayna savaş uçakları

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