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03 Temmuz 2020 Cuma 08:33:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 08:33:00

Alman siyasetçiden tarihi Türkiye itirafı: 1915 olaylarını koz olarak kullanıyorlar

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Almanya merkezli Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich, 1915 olaylarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Henrich, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, "Ermeni sorunu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1915 olayları hakkında araştırmalar yapan Henrich, diğer ülkelerin hükümetleri ve parlamentolarının bu konudan uzak durması ve Türkiye ve Ermenistan'ın öncelikle bu ucu açık soruları koşulsuz ve açık bir şekilde bilim adamlarının desteğiyle tartışması gerektiğini vurguladı.

Henrich, "Konu, Ermeni diasporası ve bazı Batılı politikacılar tarafından Türkiye aleyhine öfke yaratmak için kullanılıyor. Batı ülkelerinde, çeşitli insanlar tarafından beslenip büyütülen yapısal bir anti-İslami ırkçılık vardır." diye konuştu.

"TÜRK DİASPORASI DÜZENLİ BİR YAPILANMA KURMALI"

Ermeni çetelerin 1915-1923 yıllarında Türklere ve Müslümanlara karşı katliam ve zulümlerine yönelik ciddi deliller olmasına rağmen Hristiyan dünyasının buna sessiz kaldığına işaret eden Henrich, "Eski Taşnak savaşçısı ve dönemin Ermenistan Başbakanı (Katchaznouni) Doğu Anadolu'daki Türklere, Kürtlere ve Araplara yönelik saldırıları doğrulamıştır. Bunlar, Rusya'ya olan kör güvene dayandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Alman meclisinin 2016'da sözde "Ermeni Soykırımı"nı tanımak için harekete geçmesine de değinen Henrich, şunları kaydetti:

"Federal Mecliste tarihsel meselelerin çözülmesinin temelde yanlış olduğunu düşünüyorum. Özellikle iş farklı bir ülkeye gelince. Politikacılar bilim adamı değildir. Politikacılar gerçeği bulmaya değil, iktidarın güce dayalı politikasını sürdürmeye çalışırlar."

Henrich, Almanya'daki Türk diasporasının da kendi içinde Ermeni iddialarına ilişkin düzenli bir yapılanma kurması gerektiğini vurguladı. 

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