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10 Haziran 2021 Perşembe 16:29:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 16:29:00

Alman silahlı kuvvetleri perişan vaziyette! Uçacak uçak yok

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Bütçe kesintileri ve eğitim gibi nedenlerle, Alman silahlı kuvvetleri pasif hale geldi. Alman pilotlarının, yetersiz savaş uçakları nedeniyle, uçamadıkları belirtiliyor.

Britanya'nın Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Luftwaffe'nin (Alman Hava Kuvvetleri) pilotlarının neredeyse yarısı, bakım sorunları nedeniyle uçamayan uçaklar yüzünden, geçen yıl NATO'nun 180 uçuş saati hedefini karşılayamadı. Alman yetkililerin hükümete verdiği brifingde, hava kuvvetlerinin 875 pilotunun sadece 512'sinin gerekli uçuş saatlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Luftwaffe Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ingo Gerhartz geçen ay, "Luftwaffe düşük bir noktada. Uçaklar yedek parça eksikliğinden dolayı yerde veya bakıma gittikleri için sahada bile değiller." açıklamasında bulunmuştu.

Alman hava kuvvetleri pilotlarının NATO eğitim gereksinimlerini karşılamak için de yeterli uçuş süresini karşılamadığı belirtiliyor. Ama bunun nedeni yetersiz eğitim değil, Luftwaffe'nin pilotlarının uçabilmesi için yeterli sayıda uçabilen uçağa sahip olmaması.

İkinci Dünya Savaşı sırasında korkulan ve Soğuk Savaş sırasında saygı duyulan Almanya'nın silahlı kuvvetlerinin bütçe kesintileri, orduyu neredeyse pasif hale getirdi. 2018 yazında, Luftwaffe'nin 128 Eurofighter'ından sadece on tanesinin yedek parça sıkıntısı çekmeden uçmaya uygun olduğu tespit edildi.

Haberde, 'Geçen yıl Almanya'nın 128 Eurofighter jetinden ortalama sadece 39'u ve 93 eski Tornado savaş uçağından 26'sı savaş veya eğitim için uygundu. Artık pilotların uçamadıkları için hayal kırıklığı içinde hava kuvvetlerinden ayrıldığına dair endişeler var. Geçen yılın ilk yarısında altı pilot istifa ederken, önceki beş yılda toplam 11 pilot istifa etti.' ifadelerine yer verildi.

Alman askeri gücü, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden ve Almanya'yı iyi eğitimli ve iyi donanımlı silahlı kuvvetler inşa etmeye zorlayan Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasından bu yana, bir hayli zayıfladı. En güncel sorun, NATO'nun yüzde 2 hedefi yerine GSYİH'nın yüzde 1,3'ü olan savunma harcamalarıdır. (Pek çok Avrupalı NATO bu sınırı karşılamıyor)

2018 yılındaki bazı raporlara göre, Alman denizaltılarının denize açılamayacak durumda olduğu tespit edilmiş, yeni helikopterler ve nakliye uçakları uçamaz hale gelmiş ve zırhlı araçlar devre dışı kalmıştı. Durum o kadar kötü ki, bir Amerikan araştırmasına göre, Rusya Baltık Devletlerini işgal ederse, Almanya'nın tek bir zırhlı tugayı seferber edip kurtarmaya götürmesi bir ay sürecek.

star.com.tr

Etiketler : almanya uçak britanya alman hava kuvvetleri
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