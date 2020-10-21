Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın korona testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.
Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.
Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.
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