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09 Ağustos 2022 Salı 01:10:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 01:10:00

Alman polisi elinde bıçak olan 16 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdü

Kaynak: AA

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Almanya'nın Dortmund kentinde polisin elinde bıçak olan bir genci silahla ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Dortmund polisinden yapılan açıklamada, polisin Holsteiner Caddesi'ne çağrıldığı ve burada 16 yaşındaki gencin polise bıçakla saldırdığı belirtildi.

Polis memurlarının silah kullanması sonucunda gencin ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, gencin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin incelemenin Recklinghausen Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı kaydedildi.

Dortmund Başsavcısı Carsten Dombert, Alman basınına yaptığı açıklamada, bir kişinin, genci bıçakla kiliseye ait bir alanda gördüğü ve polise haber verdiği bilgisini paylaştı.

Dombert, polisin tam olarak kaç el ateş ettiğinin henüz bilinmediğini, silahlara el konulduğunu kaydetti.

Bild gazetesinin haberinde, gencin Senegalli olduğu belirtildi.

Etiketler : Almanya polis Senegalli
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