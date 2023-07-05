Alman otomotiv sektöründe iş beklentileri 2008'den beri en düşük seviyesinde

Alman otomotiv sektöründe iş beklentileri 2008'den beri en düşük seviyesinde

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, mayısta 28,4 puan olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, haziranda 8,9 puan artarak 37,5 puana yükseldi.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 10,3 puandan eksi 56,9 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, beklentilerin art arda beş aydır düştüğü belirtilerek, hazirandaki seviyenin "2008'in en düşük seviyesi olan eksi 67,8'den çok da uzak" olmadığı ifade edildi.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde " Otomobil üreticileri, Ukrayna'daki savaşın ilk günleriyle karşılaştırılabilecek büyük bir belirsizlik yaşıyor." ifadesini kullandı.

Falck, bu belirsizliği telafi etmek için otomobil üreticilerinin özellikle premium ve elektrikli araç modellerinde fiyatları artırmayı planladığını vurguladı.