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18 Ocak 2022 Salı 15:45:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 15:45:00

Alman medyası korktu Türk SİHA'ları yasaklansın!

Kaynak: Türk savunma sanayii

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Türk savunma sanayisi yaptığı atılımlarla altın çağını yaşıyor. Yerli İHA ve SİHA'lar, dünya gündeminde geniş yer kaplıyor. Dünyada genel kabul gören Türk İHA ve SİHA'ların belirleyici güç olması Almanlarda endişe yarattı. Handelsblatt gazetesi ülkede yaşanan endişeyi işte bu sözlerle dile getirdi.

Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, dünya gündeminde ilgi olmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

ALMANYA'NIN YASAKLANSIN ÇAĞRISI

Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.

"DURDURMALIYIZ"

Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.

Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı..

Etiketler : Türk savunma sanayii SİHA Türk SİHA
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